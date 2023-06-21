Мир 21 июня 2023, 09:29 Береговая охрана США услышала странный шум в районе поиска батискафа в Атлантике Береговая охрана США сообщила о шуме в районе поиска пропавшего батискафа в Атлантике YouTube

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Специалисты береговой охраны США зафиксировали странный шум в районе поисков пропавшего батискафа в Атлантическом океане. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Самолет Р-3 обнаружил подводные шумы в районе поиска. Управляемый подводный аппарат переместили на поиск источника шума, но все попытки пока что дали отрицательный результат», — отметили в службе.

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Данные с самолета передадут военно-морскому флоту США для дальнейшего анализа, их учтут при планировании следующих поисков.

Батискаф с туристами пропал в водах Атлантики при спуске к останкам «Титаника» 19 июня, сообщал RT. Известно, что борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, глава корпорации OceanGate Expedition Стоктон и исследователь Рори Голден.

Океанолог Сергей Мухаметов заявлял, что если батискаф не всплывет на поверхность самостоятельно, то обнаружить его будет невозможно.