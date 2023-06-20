Мир 20 июня 2023, 09:00 Береговая охрана США подключилась к поискам батискафа, возившего туристов к «Титанику» Береговая охрана США начала поиски батискафа, возившего туристов к «Титанику» Pxhere

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Береговая охрана Соединенных Штатов ищет подводный аппарат, который отвез туристов к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане и больше не вышел на связь. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Представитель службы заявил о проведении поисково-спасательной операции. Она проходит у побережья острова Ньюфаундленд. Компания OceanGate Expeditions предлагала подводные экскурсии к месту, где находится затонувший «Титаник», за 250 тысяч долларов в период с мая по июнь. На сайте организации сказано, что погружения проводят уже третий год подряд.

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Связь с глубоководным аппаратом пропала 19 июня. Адмирал Джон Могер предположил, что батискаф мог застрять в обломках «Титаника». Береговая охрана Бостона тут же начала поиски подводной лодки.

По предварительным сведениям, на субмарине находятся пять человек, в том числе миллиардер Хэмиш Хардинг. Его пасынок заявил, что на борту также директор OceanGate Expedition Стоктон Раш и член экипажа Поль-Анри Наргеоле.

Газета The Irish Sun сообщила, что на связь вышел находящийся на подлодке ирландский исследователь. Он заявил, что в порядке, и что вся группа ждет спасателей.