Мир 26 июня 2023, 02:47 Береговая охрана США начала расследование катастрофы с батискафом «Титан» РИА «Новости»

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Береговая охрана США сообщила о начале расследования катастрофы с батискафом «Титан», спускавшемуся к затонувшему «Титанику». После обнаружения обломков аппарата спасательная операция была завершена, заявил контр-адмирал Береговой охраны Джон Могер на пресс-конференции. Трансляцию вели американские телеканалы.

«Береговая охрана организовала комиссию по расследованию пропажи батискафа с пятью людьми на борту», — сказал Могер.

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Заниматься расследованием комиссия будет под руководством капитана Джейсона Ньюбауэра. Тот сообщил, что сейчас расследование находится на стадии сбора свидетельств. Береговая охрана осуществляет работу с помощью канадских коллег. Этот этап завершится опросом свидетелей.

Главная цель расследования — установить причины катастрофы, в результате которой погибли пять человек. В случае необходимости Береговая охрана в силах рекомендовать властям США выдвинуть гражданские или уголовные обвинения.

Ранее стало известно, что американский предприниматель Виктор Весково отговаривал своего друга, британского миллиардера Хэмиша Хардинга, от погружения на батискафе «Титан» к затонувшему «Титанику», но тот не стал его слушать. Изначально Хэмиш просил приятеля погрузиться к лайнеру на его подлодке, но получил отказ.