Швеция сообщила о возобновлении утечки газа на «Северном потоке — 2» | 360°

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Швеция сообщила о возобновлении утечки газа на «Северном потоке — 2»

Береговая охрана Швеции заявила о возобновлении утечки газа на «Северном потоке — 2»

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Из трубопровода «Северный поток — 2» возобновилась утечка газа, сообщили в Службе береговой охраны Швеции. В ведомстве отметили, что специалисты принимают все необходимые меры для защиты окружающей среды.

В Службе береговой охраны заявили, что, согласно прогнозам, большая утечка из «Северного потока» должна была прекратиться накануне. А вот на «Северном потоке — 2» газ еще продолжает выходить наружу.

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«Меньшая утечка на „Северном потоке — 2“ сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров», — рассказали шведские специалисты.

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Ранее в понедельник «Газпром» сообщил, что давление в поврежденных газопроводах «Северного потока» стабилизировалось. По информации компании, утечки газа в обеих нитках прекратились.

Зампред правительства Александр Новак заявил, что поврежденные нити газопроводов можно отремонтировать, но на эти цели потребуется масса финансов и времени. Он подчеркнул, что для начала необходимо выяснить, кто причастен к повреждению российской инфраструктуры.

Газопровод Северный поток — 2

Швеция

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