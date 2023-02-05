Мир 05 февраля 2023, 21:00 Береговая охрана Китая устроила погоню за военным кораблем Филиппин Bloomberg: береговая охрана Китая устроила погоню за военным кораблем Филиппин РИА «Новости»

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Береговая охрана Китая устроила преследование филиппинского военного корабля. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Филиппин Арман Балило в разговоре с агентством Bloomberg.

По словам пресс-секретаря, 1 февраля филиппинский корабль проводил патрулирование возле рифа Мисчиф в Южно-Китайском море. В это время за ним наблюдали китайские корабли. Балило уточнил, что риф располагается в исключительной экономической зоне Филиппин, в 200 морских милях от ее границы.

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Как заявил пресс-секретарь, несмотря на это, китайские корабли даже взяли курс на перехват. Преследованием занимались два корабля береговой охраны и два катера народного ополчения. Чем закончилась ситуация, Балило не сообщил.

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Напряженность между Китаем и Филиппинами в последнее время возросла, поскольку первая страна увеличивает свое присутствие в Южно-Китайском море. Между двумя государствами существует территориальный конфликт о принадлежности вод вокруг архипелага Спратли. Сейчас китайские корабли все чаще замечают у западного побережья Филиппин.