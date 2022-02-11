Бердымухамедов призвал пустить молодых руководителей во власть
Президент Туркмении Бердымухамедов призвал дать молодым дорогу во власть
В Туркмении заявили, что на новом этапе развития страны дорогу к государственному управлению необходимо дать молодым руководителям. Об этом на внеочередном заседании парламента сказал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.
Президент Туркмении также заявил, что принял «непростое решение о себе». Его слова привел ТАСС.
На заседании парламент утвердил национальную программу социально-экономического развития страны на 2022–2025 годы.
В середине января Бердымухамедов призвал усилить в стране контроль над интернетом. Меру он назвал необходимой для того, чтобы в Сети не распространялись вредные для конституционного строя материалы.