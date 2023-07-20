Мир 20 июля 2023, 16:56 Бербок заявила, что на Украине застряли 32 миллиона тонн зерна Глава МИД ФРГ Бербок: на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна РИА «Новости»

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На Украине остались заблокированными 32 миллиона тонн зерна, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом заседания глав МИД ЕС. Ее процитировало РИА «Новости».

Бербок прокомментировала выход России из зернового соглашения. Она указала, что 32 миллиона тонн зерна, «которые были так важны для всего мира в последние месяцы», застряли на Украине.

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Россия прекратила участие в зерновой сделке с ООН, Турцией и Украиной 18 июля. Причиной такого решения стало невыполнение условий соглашения. Позже российская миссия покинула Совместный координационный центр в Стамбуле и отозвала своих сотрудников, которые отвечали за работу гуманитарного коридора.

Минобороны РФ объявило, что с 00:00 20 июля начнет признавать следующие сухогрузы на Украине перевозчиками военных грузов.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что после закрытия зернового соглашения ни одно государство не рискнет посылать свои суда в порты страны.