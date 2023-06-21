Мир 21 июня 2023, 10:50 Бербок заявила, что Германия поддерживает Украину «восстановительным наступлением» Глава МИД ФРГ Бербок назвала поддержку Украины «восстановительным наступлением» РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Германи Анналена Бербок заявила, что поддержка немецкими властями киевского режима является «восстановительным наступлением». Об этом написала газета Die Zeit.

«[Восстановление страны] — это колоссальная задача. <…> Поддержка Германии незыблема сегодня, завтра и послезавтра», — подчеркнула она.

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Бербок добавила, что Германия продолжает массово оказывать гумпомощь украинским семьям, которые серьезно пострадали от наводнений и боевых действий. По ее словам, ФРГ видит в будущем Украину «частью европейского проекта мира и процветания».

Министр рассказала, что целью немецкого правительства в среднесрочной перспективе является финансовая поддержка реконструкции страны. Она выразила уверенность, что вступление Украины в ЕС «создаст основу для устойчивой и процветающей» украинской экономики.

Ранее немецкий ресурс написал, что население ФРГ серьезно увеличилось — до 84,4 миллиона. Рост произошел в прошлом году, в том числе, за счет приезда туда беженцев с Украины.