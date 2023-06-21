21 июня 2023, 10:50
Бербок заявила, что Германия поддерживает Украину «восстановительным наступлением»
Глава МИД ФРГ Бербок назвала поддержку Украины «восстановительным наступлением»
Министр иностранных дел Германи Анналена Бербок заявила, что поддержка немецкими властями киевского режима является «восстановительным наступлением». Об этом написала газета Die Zeit.
«[Восстановление страны] — это колоссальная задача. <…> Поддержка Германии незыблема сегодня, завтра и послезавтра», — подчеркнула она.
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Бербок добавила, что Германия продолжает массово оказывать гумпомощь украинским семьям, которые серьезно пострадали от наводнений и боевых действий. По ее словам, ФРГ видит в будущем Украину «частью европейского проекта мира и процветания».
Министр рассказала, что целью немецкого правительства в среднесрочной перспективе является финансовая поддержка реконструкции страны. Она выразила уверенность, что вступление Украины в ЕС «создаст основу для устойчивой и процветающей» украинской экономики.
Ранее немецкий ресурс написал, что население ФРГ серьезно увеличилось — до 84,4 миллиона. Рост произошел в прошлом году, в том числе, за счет приезда туда беженцев с Украины.
Германия
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