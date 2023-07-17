17 июля 2023, 02:05
Бербок сочла переговоры с Путиным невозможными
Глава МИД ФРГ Бербок: для переговоров с президентом Путиным сейчас нет условий
Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении украинского конфликта на данный момент невозможны. Об этом интервью Welt заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. При этом Германия в целом не против переговоров, но пока не видит нужных условий, объяснила она.
«Мне бы хотелось, чтобы мы могли вести переговоры, но на данный момент мы говорим не о желаемом, а о необходимости смотреть правде в глаза», — сказала она.
Реклама
По словам министра, ситуация может измениться лишь тогда, когда Россия откажется от продолжения спецоперации. Бербок добавила, что в МИД ФРГ каждый день обсуждают украинский кризис и пытаются «дипломатическим путем» заставить РФ прекратить специальную военную операцию.
Ранее Бербок выступила против передачи ВСУ кассетных бомб. Она напомнила, что Германия подписала соглашение, запрещающее использование этих снарядов.
Германия
Международные отношения
Переговоры
Отношения России и Украины
Реклама
Реклама