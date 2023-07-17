Мир 17 июля 2023, 02:05 Бербок сочла переговоры с Путиным невозможными Глава МИД ФРГ Бербок: для переговоров с президентом Путиным сейчас нет условий РИА «Новости»

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Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении украинского конфликта на данный момент невозможны. Об этом интервью Welt заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. При этом Германия в целом не против переговоров, но пока не видит нужных условий, объяснила она.

«Мне бы хотелось, чтобы мы могли вести переговоры, но на данный момент мы говорим не о желаемом, а о необходимости смотреть правде в глаза», — сказала она.

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По словам министра, ситуация может измениться лишь тогда, когда Россия откажется от продолжения спецоперации. Бербок добавила, что в МИД ФРГ каждый день обсуждают украинский кризис и пытаются «дипломатическим путем» заставить РФ прекратить специальную военную операцию.

Ранее Бербок выступила против передачи ВСУ кассетных бомб. Она напомнила, что Германия подписала соглашение, запрещающее использование этих снарядов.