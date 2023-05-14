Мир 14 мая 2023, 17:35 Бербок сделала странное заявление о дружбе с Кулебой Глава МИД ФРГ Бербок сочла использование одних наушников с Кулебой знаком близкой дружбы РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на необычном примере объяснила, насколько близкие у нее отношения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Слова политика привело издание Bild.

«Хотите знать, насколько у нас тесная дружба с Кулебой? Скажу вам, что мы использовали одну гарнитуру, слушая выступление Владимира Зеленского. Вот насколько мы близки», — заявила она.

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Зеленский в воскресенье прибыл в Германию на встречу с первыми лицами государства. Ранее он уже провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

В беседе с Шольцем украинский президент поблагодарил немецкое правительство за скорую передачу самого крупного с начала специальной операции военного пакета для ВСУ на 11 миллиардов евро.

Ранее СМИ раскритиковали Зеленского за нарушение правил этикета на встрече с папой римским в Италии.