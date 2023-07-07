Мир 07 июля 2023, 12:40 Бербок призвала страны Европы построить совместную оборону от России Глава МИД Германии Бербок заявила о долгосрочной угрозе со стороны России РИА «Новости»

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Россия на много лет вперед останется главной угрозой мира и безопасности для всего Европейского континента. Поэтому другим странам необходимо объединиться для строительства общей системы обороны. Об этом в своей колонке для британской газеты The Guardian написала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она отметила, что именно поведение России заставило Германию изменить приоритеты и поменять свое отношение. Еще два года назад, заметила Бербок, страна находилась в полной зависимости от поставок российского газа и сегодня сократила все закупки энергоносителя до нуля.

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Никто никогда не думал, что Германия после поражения во Второй мировой войне снова начнет поставки вооружений, но сегодня страна остается в числе лидеров по военной помощи Украине.

Бербок подчеркнула, что это новая фаза внешней политики Европы, в основе которой лежит тезис: безопасность — это не данность, и надеяться на то, что все обойдется, нельзя.

«Мы знаем, что в обозримом будущем Россия президента Путина останется угрозой миру и безопасности на нашем континенте и что мы должны организовать нашу безопасность против России, а не вместе с ней», — заявила глава МИД Германии.

Она добавила, что речь в данном случае идет об усилении войск НАТО и увеличении вложений в оборону. Такие шаги укрепят Европейский союз, который уже открыл свои двери новым членам: Украине, Молдавии, западнобалканским странам и Грузии.

Ранее Бербок назвала военную и финансовую помощь Украине «восстановительным наступлением». По ее словам, за счет оружия ВСУ вернут под контроль потерянные территории, а власти займутся восстановлением страны, которое невозможно без серьезной поддержки.