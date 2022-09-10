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Читатели Die Welt посоветовали главе МИД Германии Бербок остаться на Украине

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Бербок за визит в Киев

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Глава МИД Германии Анналена Бербок приехала с рабочим визитом на Украину. Читателей немецкого издания Die Welt возмутила эта поездка. Они предложили министру не возвращаться на родину.

Бербок заявила, что ее приезд служит сигналом поддержки для Украины со стороны Германии. Министр иностранных дел столкнулась с критикой немецких граждан. Высокопоставленный дипломат представляет интересы Украины, а не ФРГ, отметили они.

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«Пусть останется там, она в Германии не нужна», — написал один из комментаторов.

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Другой предположил, что Бербок нравятся путешествия, а не реальная работа. Визит в Киев немцы назвали «хорошей поездкой на выходные».

Это не первый раз, когда министр оказалась в центре скандала из-за своей непродуманной политики. До этого глава МИД Германии объявила о разработке санкций в отношении российского газопровода «Северный поток». Простые граждане сочли это «выстрелом себе в ногу», поскольку страна остро нуждается в энергоресурсах, сообщило издание «Невские новости».

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