11 сентября 2023, 09:53
Бербок прибыла на Украину с неожиданным визитом
Süddeutsche Zeitung: Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с неожиданным визитом в украинскую столицу, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Причиной поездки стали переговоры с руководством страны о вступлении в ЕС.
«Анналена Бербок прибыла в понедельник утром в <...> Киев с визитом, о котором ранее не сообщалось по соображениям безопасности», — указали в публикации.
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С начала спецоперации это уже четвертая поездка министра иностранных дел ФРГ на Украину. На этот раз Бербок заверила киевский режим о продолжении поддержки страны на пути к вступлению в Евросоюз. Глава немецкого МИД также указала, что республика нуждается в реформах.
Украинское издание «Страна.ua» подтвердило визит Бербок в украинскую столицу, опубликовав фото с ней в Telegram-канале.
В конце января на заседании ПАСЕ Бербок заявила, что страны ЕС конфликтуют с Россией, поэтому они должны прилагать больше усилий для помощи Украине. Слова министра спровоцировали шквал критики в ее адрес, указал депутат партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.
Германия
Киев
Украина
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