Мир 22 июня 2023, 12:12 Бербок попросили помолчать после заявлений о борьбе с Россией через помощь Украине Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД РГ Бербок за слова о борьбе с Путиным РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины — в интересах страны, так как это якобы поможет противостоять России. Пользователей Twitter возмутило, что их налоги потратят не по назначению. Они попросили чиновницу помолчать, сообщило РИА «Новости».

Германия окажет Украине масштабную гуманитарную помощь в краткосрочной перспективе и поможет с восстановлением страны в долгосрочной, написала на своей странице Анналена Бербок. Она заявила, что поддержка киевского режима — в интересах ФРГ, так как это позволит стране противостоять президенту России Владимиру Путину.

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«Вы спросили у граждан Германии, в чьих интересах это делается?», — прокомментировал ее твит один из пользователей соцсети.

Другой возмутился тем, что деньги немецких налогоплательщиков потратят на нужды другой страны вместо того, чтобы инвестировать в Германию. Его поддержал еще один комментатор — он спросил, какое отношение ФРГ имеет к Украине. Один из пользователей Twitter попросил министра помолчать.

Из-за помощи Украине в бюджете Германии не осталось денег на взносы в Евросоюз, сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Минфина ФРГ.