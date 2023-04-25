Мир 25 апреля 2023, 18:26 Бербок отказалась приехать на заседание СБ ООН из-за Лаврова Bild: Бербок отказалась посетить заседание СБ ООН под председательством Лаврова РИА «Новости»

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Глава МИД Германии Анналена Бербок не приехала на заседание Совбеза ООН, где председательствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщило издание Bild.

«Бербок была приглашена, но отказалась от поездки в Нью-Йорк», — уточнили в публикации.

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Вместо участия в заседании дипломат занялась репатриацией граждан Германии из Судана.

Она написала в Twitter, что ФРГ выступает за прекращение огня в государстве. Пользователей обескуражило такое заявление, так как немцы ждали от главы дипломатического ведомства решительных действий по конфликту на Украине.

«Ну что, оружие приносит мир?» — прокомментировал вопросом твит один из пользователей.

По словам Бербок, обратил внимание другой читатель, оружие в Судане — это плохо, а на Украине — хорошо.

Во вторник в Нью-Йорке под председательством Лаврова проходит заседание Совбеза ООН. Оно посвящено ситуации на Ближнем Востоке, сообщил RT.