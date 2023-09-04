Мир 04 сентября 2023, 19:11 Бербок назвала украинское зерно «кокаиновым» Глава МИД Германии Бербок случайно назвала украинское зерно «кокаиновым» unsplash.com

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым» в ходе пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску. Видео опубликовали в аккаунте ведомства ФРГ в соцсети Х (бывший Twitter).

Бербок выразила благодарность власти Румынии за расширение инфраструктуры для европейских коридоров солидарности. Во время выступления политик назвала украинское зерно «кокаиновым».

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«Я благодарю Румынию за расширение инфраструктуры для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна», — заявила глава МИД ФРГ.

На слова Бербок отреагировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Странно, травма головы у Шольца же, а не у Бербок? Или они вместе занимались неким видом спорта, после которого страдает голова?», — написала она в своем Telegram-канале.

Немецкий политик уже называла Восточную Украину «Восточной Кокаиной». В июне 2023 года глава МИД ФРГ во время конференции в ЮАР назвала путь страны к свободе «беконом надежды».

Ранее Бербок заявила о повороте политики РФ на 360 градусов. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что глава немецкого ведомства в очередной раз опозорилась.