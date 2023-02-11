Мир 11 февраля 2023, 16:09 Бербок назвала ошибкой свое высказывание о войне Европы против России Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала ошибкой фразу о войне против России РИА «Новости»

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Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок признала ошибкой свое высказывание о войне Европы против России. Об этом она сказала в интервью газете Tagesspiegel.

«Есть такая поговорка: „Не ошибается лишь тот, кто не живет“», — сказала Бербок.

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Министр пояснила, что ей важно показывать людям, насколько внешняя политика связана с их жизнями.

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В конце января глава МИД Германии на заседании ПАСЕ сказала, что европейские страны ведут войну против России. Она призвала Евросоюз сплотиться и поставлять киевскому режиму как можно больше вооружения.

За слова о «войне против России» депутаты и партии обрушились на нее с критикой. Спустя время МИД Германии попытался оправдать высказывание Бербок. В министерстве объяснили фразу подчеркнуть единство стран «Большой семерки», Североатлантического альянса и Евросоюза в противостоянии с Россией.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после оплошности Бербок назвал ее «полной дурой». Правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем сообщило, что тщательно фиксирует все ошибки министра.