Мир 23 мая 2023, 06:02 Бербок и Сийярто устроили перепалку из-за Украины Politico: между Бербок и Сийярто произошел конфликт из-за блокировки помощи Украине РИА «Новости»

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Конфликт произошел между главой МИД Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто. Как указал в своем материале обозреватель Politico Якопо Баригацци, разногласие вспыхнуло из-за блокировки помощи Украине.

«По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе», — написал журналист.

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Бербок и Сийярто, как указано в статье, также поспорили из-за роли венгерского банка ОТР в конфликте на Украине.

Бербок, как отметил обозреватель, упрекнула Сийярто за нежелание одобрить дополнительную военную помощь Евросоюза Киеву. Кроме того, глава немецкого МИД процитировала «неуточненные сообщения» о венгерском банке OTP, обвинив кредитную организацию в нарушении международного права.

Сийярто ранее заявил, что власти Венгрии не поддержали ряд ключевых положений разработанного Еврокомиссией 11-го пакета антироссийских санкций. Как указал министр, некоторые ограничения могут нанести серьезный ущерб экономике Европы. Евросоюз, как заметил Сийярто, должен был извлечь уроки из опыта введения предыдущих санкций.