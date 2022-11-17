17 ноября 2022, 17:45
Бензовоз с 26 тысячами литров бензина перевернулся в США
Бензовоз с 26 тысячами литров бензина перевернулся в американском Бетлехеме
Бензовоз с 26 тысячами литров бензина перевернулся в американском городе Бетлехем (штат Пенсильвания). Об этом написал Telegram-канал Zvezdanews. В Сети распространилось видео с места происшествия.
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По данным СМИ, из бензовоза вылилось больше половины бензина. Проезд по дороге, на которой это случилось, перекрыли, людей из близлежащих домов эвакуировали. Всего под эвакуацию попало около тысячи жителей.Подобные аварии периодически происходят по всему миру. Всего два дня назад, утром 15 ноября, на автодороге в Стерлитамакском районе Башкирии бензовоз КамАЗ, которым управлял 57-летний житель Татарстана без водительских прав, съехал в кювет и опрокинулся. В баке было 11 кубов печного топлива. К счастью, его розлива удалось не допустить, никто не пострадал. Тем не менее на месте работали правоохранители и экстренные службы. В отношении водителя составили административный протокол за управление транспортным средством без прав.
США
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