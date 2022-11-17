Мир 17 ноября 2022, 17:45 Бензовоз с 26 тысячами литров бензина перевернулся в США Бензовоз с 26 тысячами литров бензина перевернулся в американском Бетлехеме

Читать 360tv в

Бензовоз с 26 тысячами литров бензина перевернулся в американском городе Бетлехем (штат Пенсильвания). Об этом написал Telegram-канал Zvezdanews. В Сети распространилось видео с места происшествия.

Реклама

По данным СМИ, из бензовоза вылилось больше половины бензина. Проезд по дороге, на которой это случилось, перекрыли, людей из близлежащих домов эвакуировали. Всего под эвакуацию попало около тысячи жителей.