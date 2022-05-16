Бензина в Шри-Ланке осталось на 1 день

Запаса бензина в Шри-Ланке хватит лишь на один день, заявил премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе. Его обращение к нации транслировало издание Adaderana.

«На данный момент у нас есть запасы бензина только на один день», — констатировал премьер.

Две отгрузки бензина ожидаются 18 и 29 мая. Прибывшая накануне партия дизельного топлива позволит частично решить вопрос с нехваткой этого ресурса. Еще две партии должны прибыть 18 мая и 1 июня по кредитной линии, которую предоставила Индия.

Ранил Викрамасингхе добавил, что три судна с сырой нефтью и мазутом более 40 дней стоят на якоре в морской зоне Шри-Ланки.

«Мы работаем над тем, чтобы получить доллары на открытом рынке для оплаты этих поставок», — подчеркнул премьер-министр страны.

По его словам, за счет нефти в Шри-Ланке вырабатывается четверть электроэнергии, поэтому есть вероятность того, что ее ежедневные отключения вырастут до 15 часов в сутки.