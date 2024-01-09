Мир 09 января 2024, 13:28 Бензин на Кубе подорожает более чем в пять раз Глава Минфина Кубы: цены на бензин вырастут более чем на 500% с 1 февраля Unsplash

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Власти Кубы решили повысить цены на бензин более чем на 500% с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщил глава Минфина страны Владимир Регеро в эфире местной телепередачи Mesa Redonda.

Министр уточнил, что стоимость литра бензина вырастет с 30 до 150 кубинских песо, то есть примерно со 112 до 584 рублей. По словам Регеро, подорожание более чем в пять раз необходимо для восстановления экономики страны. Глава Минфина Кубы добавил, что цены будут выражаться в долларах и зависеть от вида топлива.

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Также министр анонсировал повышение стоимости электроэнергии для тех, кто тратит свыше 500 киловатт в месяц. Мера начнет действовать с 1 марта.

О намерениях пересмотреть цены на топливо и повысить тарифы на электроэнергию говорил в конце 2023 года премьер-министр Кубы Мануэль Марреро. Он отмечал, что при определении новой стоимости бензина власти будут ориентироваться на розничную цену в долларах, а также учитывать официальный курс валют.

Россиянам, по прогнозам специалистов, не стоит опасаться резкого подорожания топлива в 2024 году. Аналитики предположили, что рост стоимости бензина и дизеля не превысит инфляцию.