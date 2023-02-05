Мир 05 февраля 2023, 19:04 Беннет напомнил о важных договоренностях с Путиным по Сирии Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что достиг с Путиным важных договоренностей по Сирии РИА «Новости»

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на посту главы правительства добился важных договоренностей с Россией по Сирии. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу Channel 12, его слова привела газета Times of Israel.

Беннет подробно рассказал о встрече с Путиным, которая состоялась в октябре 2021 года в Сочи. По словам израильского политика, разговор продлился почти пять часов. В ходе беседы стороны подняли различные темы, в том числе взаимодействие двух стран на Ближнем Востоке.

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Экс-премьер указал на важность России для Израиля из-за северной границы страны с Сирией.

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«В том числе из-за их присутствия в Сирии, их зенитных ракетных систем С-300. А это самые продвинутые в мире ракеты класса „земля — воздух“», — сказал он.

По словам Беннета, он позаботился о том, чтобы «у Израиля была полная свобода действий в Сирии, и в последние полтора года это было очень заметно».

Также бывший премьер-министр Израиля заявил, что Владимир Путин обещал ему не устранять украинского лидера Владимира Зеленского.