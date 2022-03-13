Беннет и Зеленский обсудили способы прекращения огня на территории Украины

Способы прекращения боевых действий на Украине президент страны Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Телефонная беседа составила немногим более часа. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства Израиля.

«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета и президента Украины Владимира Зеленского. Разговор длился более часа. Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль», — говорится в сообщении.

После переговоров с главой израильского кабмина Зеленский рассказал журналистам, что предложил Беннету сделать Иерусалим площадкой для переговоров России и Украины.

Ранее Беннет также обсудил ситуацию на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, российский лидер рассказал собеседнику о прошедшем в Белоруссии третьем раунде переговоров делегаций Москвы и Киева.