Бэнкси создал новые граффити о Brexit в ответ на уничтоженные
Уличный художник Бэнкси высказался насчет уничтожения одной из своих самых известных работ. Граффити изображали рабочего, который молотком сбивает одну из 12 звезд с флага ЕС. Они располагались на стене одного из зданий портового города Дувр больше двух лет, но были закрашены белой краской 25 августа.
Так рисунок уличного художника выглядел до того, как его закрасили в конце прошлого месяца. В четверг, 12 сентября, Бэнкси выложил в свой Instagram фотографию нового варианта этих граффити. На них все тот же рабочий так же стоит на лестнице и продолжает сбивать одну из звезд, но флага ЕС на стене больше нет. Теперь он скомканным валяется на земле.
«Ух, я планировал, что в день, когда произойдет Brexit, я заменю свою работу в Дувре на эту. Но, судя по всему, ее закрасили. Неважно. Я думаю, что белый флаг доносит ту же мысль не хуже», — подписал Бэнкси под постом с новым вариантом граффити.
Уничтоженный рисунок был посвящен Brexit. Художник изобразил его еще в мае 2017 года. С тех пор граффити стали одной из достопримечательностей Дувра.