Бэнкси создал новые граффити о Brexit в ответ на уничтоженные

Так рисунок уличного художника выглядел до того, как его закрасили в конце прошлого месяца. В четверг, 12 сентября, Бэнкси выложил в свой Instagram фотографию нового варианта этих граффити. На них все тот же рабочий так же стоит на лестнице и продолжает сбивать одну из звезд, но флага ЕС на стене больше нет. Теперь он скомканным валяется на земле.

«Ух, я планировал, что в день, когда произойдет Brexit, я заменю свою работу в Дувре на эту. Но, судя по всему, ее закрасили. Неважно. Я думаю, что белый флаг доносит ту же мысль не хуже», — подписал Бэнкси под постом с новым вариантом граффити.

Уничтоженный рисунок был посвящен Brexit. Художник изобразил его еще в мае 2017 года. С тех пор граффити стали одной из достопримечательностей Дувра.