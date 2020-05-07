Бэнкси прославил врачей и медсестер новой работой

Уличный граффити-художник Бэнкси заручился разрешением руководства Саутгемптонской больницы, и разместил возле отделения неотложной помощи свою новую работу под названием Game Changer.

Как сообщило ВВС, он передал врачам послание: «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, моя работа сделает это место немного светлее, даже если оно будет исключительно черно-белым».

На картине размером один квадратный метр изображен мальчик, который играет куклой-медсестрой. Прочие супергерои выброшены им в корзину для мусора. Работа выполнена в черно-белых тонах, единственным цветным пятном является красный крест на переднике куклы. Ее рука вытянута вперед, как у летящего Супермена.

В больнице сообщили, что очень ценят граффити, которое станет для всех мощным стимулом для всех, кто в ней работает.

Картина провисит в больнице до осени. Потом она будет продана на благотворительном аукционе.

В апреле Бэнкси, находящийся на самоизоляции, как и люди по всему миру, показал свою ванную. На ее стенах он нарисовал крыс, устроивших погром в помещении.