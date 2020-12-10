Бэнкси посвятил новую работу пандемии

Граффити с чихающей старушкой появились на стене дома в Бристоле. У нарисованной героини вылетели зубные протезы от силы, с которой она чихнула. Авторство работы подтвердил известный уличный художник Бэнкси на своей странице в Instagram.

Судя по сопровождающей запись фотографии, новая работа получила название Aachoo!

Как сообщила телерадиокомпания Би-би-си, не раскрывающий своей личности художник и в этот раз принял все меры предосторожности.

По словам местных жителей, они видели крупного парня в маске, который еще до рассвета стоял недалеко от стены и долго смотрел на нее. Для нанесения рисунка ему понадобилось меньше часа.

Новая работа известного уличного художника привлекла большое внимание. Около стены уже собралась толпа поклонников творчества Бэнкси. По словам одного из жильцов дома, он намерен прикрыть рисунок большим куском прозрачного акрила, чтобы защитить его от вандалов.

По его словам, новая работа Бэнкси очень красивая и действительно актуальная.