Бэнкси отказался раскрыть свою личность и лишился прав на две работы

Известный уличный художник Бэнкси лишился прав сразу на две свои работы. Это произошло после отказа автора граффити раскрыть свою личность. Решение приняло Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Объектами споров стали две монохромные работы Бэнкси, сообщило издание The Daily Telegraph. Речь идет о граффити «В обнимку с бомбой» и «Влюбленная крыса». Изображения использовала компания по производству открыток Full Colour Black. В итоге представители художника обратились в суд.

Ведомство встало на сторону компании и лишило Бэнкси интеллектуальных прав на работы. По словам экспертов, получение авторских прав на спорные граффити усложняет отказ автора раскрыть свою личность.

Всего за прошедшие 10 месяцев уличный художник лишился прав на шесть своих работ. В список попали граффити «Крыса с радаром», «Девочка с зонтиком», «Смейся сейчас» и «Метатель цветов».

В конце мая работу Бэнкси «Ленин на виду» купили на торгах за 960 тысяч долларов. Черно-белый портрет продали на аукционе в Гонконге.