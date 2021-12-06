Бэнкси отдаст 13 миллионов долларов для превращения тюрьмы в центр искусств

Уличный художник из Великобритании Бэнски планирует пожертвовать больше 13 миллионов долларов для преображения старого здания Редингской тюрьмы в музей современного искусства. Газета The Sunday Times сообщила подробности.

На благие цели пойдут те средства художника, которые он выручит с продажи трафарета, использованного для рисования граффити на стене этого сооружения, о котором слагал стихи Оскар Уайльд.

«Оскар Уайльд — небесный покровитель всех, кто сталкивает лбами две противоположные вещи, чтобы получить нечто волшебное. Идея превратить уничтожившее его место в заповедник искусства настолько хороша, что мы обязаны это сделать», — привело издание слова художника.

Один из коллекционеров готов выкупить трафарет Бэнкси примерно за 20 миллионов долларов. Его цена настолько высока, поскольку художник нечасто продает свои инструменты. Работа на стене тюрьмы, для которой этот трафарет использовался, появилась 1 марта 2021 года. На ней арестант в робе спускается по стене легендарного здания.