Бэнкси обрадовался, что вандалы уничтожили его работу. Он наглядно объяснил свою реакцию

Загадочный Бэнкси отметился в Бристоле. На стене одного из городских зданий в преддверии Дня святого Валентина появилась его новая работа. Через двое суток ее испортили вандалы, но художник даже обрадовался. Эскиз оказался лучше, чем сам рисунок.

«Я рад, что моя работа в Бристоле подверглась нападению вандалов, изначальный набросок был значительно лучше», — написал английский художник Бэнкси на своей странице в Instagram. В посте он опубликовал эти эскизы.

На работе изображена девушка с закрытым платком лицом, которая целится в небо из рогатки. Справа сверху от девушки, по направлению выстрела, красный взрыв. До визита вандалов к стене все выглядело вот так.

Осенью 2019 года в Париже украли рисунок Бэнкси, который он сделал на дорожном знаке. В начале февраля 2020 года в столице Франции задержали двух возможных похитителей.