Бенедикт XVI заявил, что не писал книгу о целибате

Книга, якобы написанная бывшим папой и главой ватиканской конгрегации богослужения и дисциплины таинств кардиналом Робером Сарой, должна стать доступной для покупателей 15 января. Сайт «Аргументы и факты» сообщил, что на книге должны стоять подписи «авторов».

В издании говорится о целибате, что вызвало споры в католическом обществе. Сара также добавил свою переписку с бывшим папой, в которой говорилось, что понтифик отправил ему свой текст и разрешил использовать его «в предусмотренной форме». Однако, после того, как к книге стали уделять так много внимания, Бенедикт XVI попросил убрать свое имя.