Новым главарем террористической организации «Аль-Каида»* может стать египтянин Сейф аль-Адель. По некоторым данным, Айман аз-Завахири, ставший преемником Усамы бен Ладена, умер в конце 2020 года от астмы. Источники называют аль-Аделя «блестящим и безжалостным стратегом». Он уже получил прозвище «Меч возмездия».

Как стало известно Daily Mail, новый глава террористов сейчас скрывается в Иране. Эксперты утверждают, что аль-Адель может сделать группировку такой же опасной, как при бен Ладене.

Он активно участвовал в деятельности организации на протяжении 30 лет. Вашингтон назначил за его голову награду в 7,5 миллионов фунтов стерлингов после взрывов в посольстве США в Найроби и Дар-эс-Саламе в 1998 году, в результате которых погибли 224 человека.

За аль-Аделем давно следят спецслужбы США и Великобритании. Они уверены, что новый лидер намерен возродить «Аль-Каиду»*.

Высокопоставленный британский эксперт по терроризму Ричард Кемп сказал изданию Mirror: «По сравнению с Завахири он, вероятно, будет гораздо более эффективным лидером, возможно, даже в большей степени, чем бен Ладен».

Аль-Адель был одним из ведущих членов отряда личной охраны бен Ладена в Афганистане, названного «Черные гвардейцы» в честь цвета их шарфов.

Известно, что новый лидер стремится наладить связи с «Исламским государством (ИГ**) и афганскими талибами.

Полковник Ричард Кемп сообщил, что между террористами существует соперничество, но аль-Аделя так уважают, что он может склонить их к сотрудничеству или даже слиянию.

В октябре 2020 года в Афганистане был ликвидирован один из лидеров террористической группировки «Аль-Каида»* Абу-Мухсена аль-Масри. Он входил в список самых разыскиваемых преступников ФБР.

*, ** — террористическая организация, запрещена в России.