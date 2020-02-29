Бен Аффлек ради роли стал блондином

В интернете появились первые фотографии со съемок фильма режиссера Ридли Скотта «Последняя дуэль», которые проходят во Франции. На них американский актер Бен Аффлек предстал в образе блондина с бородкой, одетого в красный ниспадающий плащ.

Как сообщил портал Сelebcover, историческая драма основана на одноименной книге Эрика Янгера. Действие происходит в замке Фенелон во французской провинции Новая Аквитания в XIV веке. Дворянин Жан де Карруж (Деймон) возвращается с войны. Его жена Маргарет (Джоди Комер) сообщает, что ее изнасиловал его лучший друг Жак Ле Гри (Адам Драйвер). Он отвергает обвинения, и их спор должна будет решить поединок.

Сценарий к фильму написали Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и Николь Холофсенер. Им было очень интересно работать, так как состоявшийся 29 декабря 1386 года поединок стал последним в судебной практике средневековой Франции. Особую важность происходящему добавлял тот факт, что, по законам того времени, в случае проигрыша мужа Маргарет, ее должны были сжечь на костре за ложное обвинение.

Пока неизвестно, кого именно сыграет Аффлек. Судя по богато украшенному костюму, он может быть королем Карлом VI, который присутствовал на дуэли.

«Последняя дуэль» должна выйти на широкий экран в январе 2021 года. Рождественский показ состоится в декабре этого года.