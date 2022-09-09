Белый дом вынудили оправдываться за частые отпуски Байдена | 360°

Мир 09 сентября 2022, 00:05 Поделиться Telegram

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Viber Белый дом вынудили оправдываться за частые отпуски Байдена Пресс-секретарь президента США Жан-Пьер оправдала Байдена за его частые отъезды в Делавэр YouTube

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В ответ на критику президента США Джо Байдена за его частые отъезды в свою резиденцию в Делавэре официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что глава государства остается главой в любом месте.

«Президент может быть президентом везде, он может работать из резиденции, овального кабинета, из Делавэра», — отметила Жан-Пьер на брифинге.

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Это был ответ на вопрос, собирается ли глава государства вслед за простыми американцами сокращать расходы на отдых. Пресс-секретарь президента заявила, что Байден потратил свои отпуска на пляже Рехобот в штате Делавэр и на острове в Южной Каролине на общение с семьей.

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«Каждый имеет право общаться с семьей», — указала Жан-Пьер.

Она отметила, что Байден понимает проблемы американцев на фоне инфляции и предпринимает меры для борьбы с ней. Республиканцы подсчитали, что американский президент на отдых тратит около 41% времени ежемесячно.

Байдена уличили в бесплатном отдыхе дома у донора демократов Марии Оллвин. Семья американского лидера не заплатила за отдых ни единого цента.

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