Мир 09 декабря 2023, 11:48 «Голова падает на стол». Медведев представил конец Зеленского Зампред Совбеза Медведев написал сценарий конца Зеленского РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский встретит свою кончину, утопая в некоем порошке в тайном бункере. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик презентовал сценку, в которой президент спрячется в подземном бункере, стилизованном под рабочий кабинет. В какой-то момент к нему приходит помощник и сообщает, что войска успешно наступают, но одновременно и отступают.

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По словам Медведева, эта сцена говорит о том, что Россия развивает собственное наступление, но не забывает о готовности к диалогу. В то же время США провалили поставки вооружений и подталкивают Украину к переговорам.

«Он открывает папку, нюхает ее содержимое и начинает молиться на портреты Бенито, Степана и Адольфа. Потом начинает писать обращение в соцсети, объявляя о своем уходе из жизни. Затем вдыхает живительный порошок, создавая вокруг себя клубы белого дома. Голосва бессильно падает на стол. Финал. Звучит эпичная музыка», — обрисовал зампред Совбеза кончину Зеленского.

Ранее Медведев предложил президенту Украины уйти из жизни по примеру лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.