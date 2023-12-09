09 декабря 2023, 11:48
«Голова падает на стол». Медведев представил конец Зеленского
Зампред Совбеза Медведев написал сценарий конца Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский встретит свою кончину, утопая в некоем порошке в тайном бункере. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Политик презентовал сценку, в которой президент спрячется в подземном бункере, стилизованном под рабочий кабинет. В какой-то момент к нему приходит помощник и сообщает, что войска успешно наступают, но одновременно и отступают.
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По словам Медведева, эта сцена говорит о том, что Россия развивает собственное наступление, но не забывает о готовности к диалогу. В то же время США провалили поставки вооружений и подталкивают Украину к переговорам.
«Он открывает папку, нюхает ее содержимое и начинает молиться на портреты Бенито, Степана и Адольфа. Потом начинает писать обращение в соцсети, объявляя о своем уходе из жизни. Затем вдыхает живительный порошок, создавая вокруг себя клубы белого дома. Голосва бессильно падает на стол. Финал. Звучит эпичная музыка», — обрисовал зампред Совбеза кончину Зеленского.
Ранее Медведев предложил президенту Украины уйти из жизни по примеру лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
Владимир Зеленский
Дмитрий Медведев
Украина
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