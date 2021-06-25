Белый памятник Джорджу Флойду в Нью-Йорке измазали черной краской

Памятник афроамериканцу Джорджу Флойду в Нью-Йорке осквернили неизвестные вандалы. Они покрасили белый монумент в черный цвет. Власти города расценили это как преступление на почве ненависти.

По данным NBC News, следы нападения вандалов обнаружены утром 24 июня. Сейчас правоохранители ищут причастных к случившемуся. Расследование ведет специальная группа полиции города по преступлениям на почве ненависти.

«Это постыдный поступок <…> и полное неуважение к памяти мистера Флойда и к чернокожему сообществу, а также к нашим усилиям по достижению расовой справедливости и равенства», — сказала член городского совета Нью-Йорка Фара Луис.

Памятник открыли 19 июня. Церемония была приурочена к учреждению в США национального праздника в честь отмены рабства. Монумент сделали из светлого материала.

В конце мая в годовщину гибели Джорджа Флойд в Миннеаполисе и Нью-Йорке прошли мирные акции, сообщал RT. Демонстранты простояли на одном колене 9 минут 29 секунд. Столько длилось задержание Флойда, во время которого полицейский давил ему коленом на шею, из-за чего тот не мог дышать.