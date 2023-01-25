Мир 25 января 2023, 16:04 Белый медведь убил двух человек на Аляске

Читать 360tv в

На Аляске впервые за последние 33 года человек стал жертвой белого медведя. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на иностранные СМИ.

Нападение произошло в поселке Уэйлс. Животное напало на местную жительницу и ее годовалого сына. Очевидцы попытались отогнать хищника с помощью лопат, но у них ничего не вышло. В результате они спрятались в здании школы, а прибывшие на место происшествия охотники пристрелили медведя. Женщина и ее ребенок погибли.