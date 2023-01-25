25 января 2023, 16:04
Белый медведь убил двух человек на Аляске
На Аляске впервые за последние 33 года человек стал жертвой белого медведя. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на иностранные СМИ.
Нападение произошло в поселке Уэйлс. Животное напало на местную жительницу и ее годовалого сына. Очевидцы попытались отогнать хищника с помощью лопат, но у них ничего не вышло. В результате они спрятались в здании школы, а прибывшие на место происшествия охотники пристрелили медведя. Женщина и ее ребенок погибли.
Животные
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