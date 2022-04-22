Белый флаг под запретом. Командиры националистов запретили солдатам сдаваться в плен

Допрос пленного украинского националиста открыл новые подробности преступной деятельности боевиков нацбатальонов, укрывшихся в подвалах «Азовстали». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Большинство боевиков, запертых в промзоне металлургического комбината, готовы сложить оружие и выйти с белым флагом. Командиры националистических батальонов такую инициативу не приветствуют, заявил пленный.

«Очевидно, что в их кругах царит банальная дезинформация, что наши военнослужащие обстреливают мирное население, а про гарантии безопасности военнопленным и речи не идет, когда на самом деле ситуация прямо противоположная», — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что «подлость командиров нацбатов и лицемерие киевских властей давно перешли все существующие рамки». Такие люди способны на любую «мерзость», отметил Кадыров.

Российская сторона располагает доказательствами, что солдат ВСУ расстреливали в спину при попытке воспользоваться листовкой-пропуском с призывом сдаться в плен. Россия неоднократно предлагала и предлагает укрывшимся в «Азовстали» боевикам сложить оружие и гарантирует им сохранение жизни и медицинскую помощь, но этой возможностью воспользовались единицы.