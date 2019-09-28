Белый дом «жестко» засекретил переговоры Трампа с Путиным

Белый дом ограничил доступ к записям телефонных переговоров президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии. Они помещены в особо секретную компьютерную систему.

Как сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших американских официальных лиц, детали ряда переговоров Трампа перенесли в особо секретную систему перенесли после скандала вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, «жестко ограничен» доступ к стенограмме как минимум одного телефонного разговора Трампа и Путина.

По словам представителей администрации Трампа, решение поместить телефонные переговоры в особо секретную компьютерную систему приняли юристы Совета по национальной безопасности. CNN пишет, что в этой же системе хранились данные о переговорах Трампа и Зеленского.

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Пока неясно, предпринимал ли Белый дом другие меры для зашиты информации.

Демократы вменяют Трампу, что тот в разговоре с Зеленским хотел стимулировать расследование против семьи бывшего вице-президента Джо Байдена, чтобы дискредитировать его перед выборами. В отношении президента начали процедуру импичмента.