Белый дом «жестко» засекретил переговоры Трампа с Путиным
Как сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших американских официальных лиц, детали ряда переговоров Трампа перенесли в особо секретную систему перенесли после скандала вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В частности, «жестко ограничен» доступ к стенограмме как минимум одного телефонного разговора Трампа и Путина.
По словам представителей администрации Трампа, решение поместить телефонные переговоры в особо секретную компьютерную систему приняли юристы Совета по национальной безопасности. CNN пишет, что в этой же системе хранились данные о переговорах Трампа и Зеленского.
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Пока неясно, предпринимал ли Белый дом другие меры для зашиты информации.
Демократы вменяют Трампу, что тот в разговоре с Зеленским хотел стимулировать расследование против семьи бывшего вице-президента Джо Байдена, чтобы дискредитировать его перед выборами. В отношении президента начали процедуру импичмента.