Мир 17 января 2023, 23:26 Белый дом запросил у Конгресса США разрешение на поставку F-16 Турции Пентагон: запрос на поставку F-16 Турции передан Конгрессу США Pxhere

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Администрация Соединенных Штатов направила Конгрессу запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Он прокомментировал планы поставки Штатами F-16 турецким властям. Так как вопрос рассматривается Конгрессом, Райдер отметил, что «уступает право говорить о текущем статусе данного дела DSCA (профильному ведомству правительства, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за границу)». Он подчеркнул, что Турция является важным партнером и союзником для США.

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«И мы продолжим работать с лидерами Турции по вопросу о том, как можем укрепить эти отношения, гарантировать, что учитываются оборонные потребности обеих сторон», — сказал представитель Пентагона на регулярном брифинге.

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Журналист Питер Сучиу в материале для американского издания 19FortyFive назвал три типа оружия, которое Штаты не передадут киевскому режиму. По его словам, Украина никогда не получит от США истребители F-16 Fighting Falcon.