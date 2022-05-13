Белый дом заявил об отсутствии угрозы для России со стороны НАТО

Цели НАТО носят исключительно оборонительный характер, а сам Североатлантический альянс не угрожает России. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о подаче заявок на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Видео с ее выступлением доступно в официальных аккаунтах администрации президента США в социальных сетях.

Представитель Белого дома напомнила, что обе северные страны давно сотрудничают с НАТО и США в области безопасности, поэтому угроз для России в случае их вступления в альянс не появится.

«НАТО оборонительная структура, не наступательная. Очевидно, что никаких агрессивных намерений со стороны альянса, США, Финляндии и Швеции в отношении России не существует», — заявила Псаки.

Она добавила, что американские власти поддерживают решение НАТО сохранить принципа «открытых дверей» и поддерживают стремление стран войти в состав оборонительной структуры.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что появление на территориях Швеции и Финляндии военных подразделений НАТО сделает их потенциальными целями для российской атаки.