01 августа 2023, 23:38
Белый дом заявил об отсутствии планов по эвакуации американцев из Нигера
Белый дом: угроз для граждан США в Нигере нет, эвакуация пока не планируется
В Соединенных Штатах не увидели угроз для американцев в Нигере, где в конце июля произошел государственный переворот. Пока эвакуация граждан США не планируется, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привело агентство Reuters.
«Мы не видим никаких признаков прямых угроз гражданам США или нашим объектам. И поэтому мы не меняли своей позиции относительно присутствия в Нигере в настоящее время», — заявил Кирби.
Реклама
Он добавил, что Вашингтон следит за ситуацией в этой стране ежечасно.
По словам представителя Белого дома, вести речь о возможности силового урегулирования конфликта Вашингтон не готов, поскольку «есть окно возможности для дипломатии», отметили «Известия». При этом Кирби отметил, что это окно «постепенно сужается».
Госпереворот в Нигере произошел в конце июля. По национальному телевидению военные страны объявили, что президент Мохамед Базум смещен с должности главы государства. Франция, Италия и Евросоюз, уже заявили о решении эвакуировать своих граждан из страны.
США
Белый дом в США
Реклама
Реклама