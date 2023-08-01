Мир 01 августа 2023, 23:38 Белый дом заявил об отсутствии планов по эвакуации американцев из Нигера Белый дом: угроз для граждан США в Нигере нет, эвакуация пока не планируется Pxhere

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В Соединенных Штатах не увидели угроз для американцев в Нигере, где в конце июля произошел государственный переворот. Пока эвакуация граждан США не планируется, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привело агентство Reuters.

«Мы не видим никаких признаков прямых угроз гражданам США или нашим объектам. И поэтому мы не меняли своей позиции относительно присутствия в Нигере в настоящее время», — заявил Кирби.

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Он добавил, что Вашингтон следит за ситуацией в этой стране ежечасно.

По словам представителя Белого дома, вести речь о возможности силового урегулирования конфликта Вашингтон не готов, поскольку «есть окно возможности для дипломатии», отметили «Известия». При этом Кирби отметил, что это окно «постепенно сужается».

Госпереворот в Нигере произошел в конце июля. По национальному телевидению военные страны объявили, что президент Мохамед Базум смещен с должности главы государства. Франция, Италия и Евросоюз, уже заявили о решении эвакуировать своих граждан из страны.