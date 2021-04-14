Белый дом заявил о желании выстроить стабильные отношения с Россией

Прошедший в минувший вторник, 13 апреля, телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена носил конструктивный характер. Переговоры и встречи двух лидеров продолжатся, потому что основная цель США — выстроить предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что в ходе беседы лидеры мировых держав обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, включая стратегическую стабильность и контроль за вооружениями, опираясь на новый договор СНВ.

«Наш подход остается прежним. Мы ожидаем, что отношения между странами останутся проблемными. Но в ходе продолжения переговоров мы ожидаем, что они станут предсказуемыми и стабильными», — заявила Псаки.

Она отметила, что есть темы, по которым у Москвы и Вашингтона разные взгляды, но также есть ситуации, где страны должны работать вместе из-за общих интересов.

Псаки отметила, что в ходе возможной встречи лидеры обсудят все накопившееся вопросы. Конкретные детали она не уточнила, пояснив, что пока договоренности находятся только на ранней стадии.

Телефонная беседа президента России и американского лидера Джо Байдена прошла в минувший вторник по инициативе американской стороны. Президент США высказал заинтересованность в нормализации отношений между двумя странами и во взаимодействии по острым проблемам.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Байден предложил провести личную встречу на высшем уровне.