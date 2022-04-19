Белый дом заявил о желании возобновить работу посольства США в Киеве

Возобновление работы американского посольства в Киеве является целью для США. Вопрос в настоящее время изучается с позиции обеспечения безопасности дипломатов. об этом собщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова привел ТАСС.

«Конечно же, наша цель — открыть его. Но мы, конечно же, оцениваем ситуацию с точки зрения безопасности и того, когда Госдепартамент будет готов это сделать», — сказала Псаки, комментируя решение Испании возобновить работу своего киевского посольства вслед за Италией, Францией и рядом других европейских стран.

По словам Псаки, иметь дипломатическое присутствие на месте крайне важно для США, однако рекомендации по возвращению дипломатов в Киев сначала должен выдать Госдепартамент. Представитель Белого дома пояснил, что сейчас определяется, кто должен ехать первым, как много человек и когда именно.

Ранее сообщалось, что основная часть американских дипломатов на Украине работают с территории Польши. До этого Вашингтон перевел посольство из Киева во Львов.