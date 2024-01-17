Мир 17 января 2024, 16:18 Белый дом заявил о желании Ближнего Востока видеть США рядом Блинкен: почти весь Ближний Восток хочет вовлеченности США в дела региона Hannes P Albert / Global Look Press

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Почти все государства Ближнего Востока хотят вовлеченности США в дела региона. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Практически от каждой страны Ближнего Востока, где много мучительных и глубоких вызовов, я слышу желание присутствия США рядом. Они хотят, мы вместе играли ведущую роль», — сказал он.

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Традиционный экономический форум проходит в Давосе с 15 по 19 января. Мероприятие посетили многие известные политики и предприниматели.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявлял, что по вине США ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля. По его словам, там уже сейчас происходит много плохих вещей, и процесс остановить практически невозможно.

Поездка российского лидера Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию в декабре нанесла удар по позициям Запада, сообщали британские СМИ.