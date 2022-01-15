Белый дом заявил о возможной причастности одного из арестованных в РФ хакеров к атаке на Colonial Pipeline

Один из хакеров из REvil, которых арестовали в России, мог быть причастен к атаке на компанию Colonial Pipeline. В США положительно оценили предпринимаемые РФ шаги по борьбе с киберпреступностью.

С таким заявлением выступил в ходе брифинга высокопоставленный представитель американской администрации. Его слова привело РИА «Новости».

«Насколько мы понимаем, одно из лиц, арестованных сегодня, было ответственно за атаку на Colonial Pipeline», — сказал чиновник.

Он также отметил, что США приветствуют усилия, которые Россия предпринимает для борьбы с группировками хакеров.

«Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль предпринимает шаги в правоохранительной сфере для борьбы с вредоносной деятельностью», — сказал представитель американской администрации.

В Москве 14 января арестовали двух участников группировки хакеров REvil. Она получила известность а Западе в результате обвинений в масштабной кибератаке на американские компании.

Весной 2021 года хакеры из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Американские спецслужбы заявили, что злоумышленники могут находиться в России или на территории Восточной Европы.