Белый дом заявил о расхождении взглядов Маска и правительства США на украинский кризис | 360°

Мир 26 октября 2022, 01:41 Белый дом заявил о расхождении взглядов Маска и правительства США на украинский кризис Белый дом: взгляды предпринимателя Маска и руководства США на украинский кризис расходятся Pxhere

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Взгляды американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска по вопросу ситуации на Украине расходятся с мнением правительства США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщил ТАСС.

Во время брифинга Жан-Пьер отметила, что знает о «звучных» высказываниях Маска по этому поводу.

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«О его комментариях насчет Украины и уступок территории. Знаю, что господин Маск очень звучно об этом высказывался. Послушайте, он является частным лицом с частной компанией», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

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Позиция администрации США, как заметила Жан-Пьер, состоит в том, что решение об уступках может принимать только Киев.

Маск в последнее время стал часто высказываться по поводу украинского кризиса. Например, он предложил провести еще один референдум в Донбассе, заявил о необходимости сохранения Украиной статуса внеблокового государства. Также миллиардер называл Крым ключевым регионом для безопасности России. Потерю полуострова Маск сравнивал с потерей Гавайев и Перл-Харбора для США.

Конфликт на Украине, по мнению основателя SpaceX, закончится тогда, когда власти США убедят украинское руководство в невозможности вернуть Крым.