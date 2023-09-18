Мир 18 сентября 2023, 23:14 Белый дом заявил о «прогрессе» в контрнаступлении ВСУ Координатор Кирби заявил о прогрессе в контрнаступлении ВСУ, но не привел данных РИА «Новости»

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Контрнаступление ВСУ прогрессирует, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фрагмент его речи привело РИА «Новости».

«Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении», — сообщил Кирби.

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При этом координатор Белого дома не привел данных, на основании которых он сделал такие выводы. Кирби отметил, что о ситуации на линии соприкосновения президент США Джо Байден рассчитывает услышать лично от главы Украины Владимира Зеленского в рамках его визита в Вашингтон.

Стало известно, что в ходе визита в США Зеленский не будет выступать перед конгрессом. При этом украинский лидер примет участие в заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября.

На контрнаступление ВСУ наложили слишком большие надежды, считает автор материала в газете The New York Times, цитату из которого привел телеканал RT.