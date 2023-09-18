18 сентября 2023, 23:14
Белый дом заявил о «прогрессе» в контрнаступлении ВСУ
Координатор Кирби заявил о прогрессе в контрнаступлении ВСУ, но не привел данных
Контрнаступление ВСУ прогрессирует, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фрагмент его речи привело РИА «Новости».
«Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении», — сообщил Кирби.
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При этом координатор Белого дома не привел данных, на основании которых он сделал такие выводы. Кирби отметил, что о ситуации на линии соприкосновения президент США Джо Байден рассчитывает услышать лично от главы Украины Владимира Зеленского в рамках его визита в Вашингтон.
Стало известно, что в ходе визита в США Зеленский не будет выступать перед конгрессом. При этом украинский лидер примет участие в заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября.
На контрнаступление ВСУ наложили слишком большие надежды, считает автор материала в газете The New York Times, цитату из которого привел телеканал RT.
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