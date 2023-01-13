Мир 13 января 2023, 01:53 Белый дом заявил о непреднамеренном появлении секретных документов у Байдена Hill: в Белом доме считают, что секретные документы попали в офис Байдена непреднамеренно РИА «Новости»

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В Белом доме заявили, что секретные документы попали в частный офис и дом нынешнего президента США Джо Байдена случайно. Об этом сообщил юрист президента Ричард Саубер, его процитировало издание The Hill.

Юристы главы государства готовы сотрудничать с министерством юстиции и специально назначенным прокурором, отметил правозащитник.

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«Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были перемещены непреднамеренно, и президент вместе со своими юристами действовали оперативно по обнаружении ошибки», — заявил Саубер.

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После обнаружения первой партии документов в офисе вашингтонского экспертного центра, Байден открестился от находки и заявил, что не знал о содержании найденных документов. Пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер повторила его слова на брифинге, за что поплатилась — зрители раскритиковали представителя Белого дома и назвали ее откровенной лгуньей.

Когда была найдена вторая партия бумаг с грифом секретности, Байден признал, что хранил эти документы в личной библиотеке. Он пообещал более подробно прокомментировать ситуацию позже.