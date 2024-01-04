Мир 04 января 2024, 23:01 Белый дом заявил о нехватке денег для Украины Кирби заявил о нехватке денег и попытался спихнуть помощь Украине на союзников Unsplash

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США не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, поэтому надеются, что этим займутся их союзники, заявил журналистам на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У нас на это больше нет денег», — объяснил чиновник.

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Кирби также высказался относительно вариантов оказания помощи Украине. По его словам, США надеются, что союзники и партнеры займутся этим, продолжив помогать украинским властям до того времени, пока американский конгресс не одобрит новый пакет военной помощи на эти цели.

Ранее Кирби заявил, что предусмотренные расходы на военную и финансовую помощь Украине у США закончились 27 декабря, когда одобрили последнюю заявку на финансирование.

Он подчеркнул, что нехватка средств уже привела к тому, что часть подготовленных для передачи Украине денег прибудет с опозданием в несколько дней или недель. При этом Кирби добавил, что не готов прогнозировать, какое решение примет конгресс, но администрация президента США сделает все, чтобы найти дополнительные деньги.