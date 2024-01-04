04 января 2024, 23:01
Белый дом заявил о нехватке денег для Украины
Кирби заявил о нехватке денег и попытался спихнуть помощь Украине на союзников
США не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, поэтому надеются, что этим займутся их союзники, заявил журналистам на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщило РИА «Новости».
«У нас на это больше нет денег», — объяснил чиновник.
Реклама
Кирби также высказался относительно вариантов оказания помощи Украине. По его словам, США надеются, что союзники и партнеры займутся этим, продолжив помогать украинским властям до того времени, пока американский конгресс не одобрит новый пакет военной помощи на эти цели.
Ранее Кирби заявил, что предусмотренные расходы на военную и финансовую помощь Украине у США закончились 27 декабря, когда одобрили последнюю заявку на финансирование.
Он подчеркнул, что нехватка средств уже привела к тому, что часть подготовленных для передачи Украине денег прибудет с опозданием в несколько дней или недель. При этом Кирби добавил, что не готов прогнозировать, какое решение примет конгресс, но администрация президента США сделает все, чтобы найти дополнительные деньги.
США
Запад
Украина
Деньги
Реклама
Реклама