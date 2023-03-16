16 марта 2023, 20:33
Белый дом заявил о намерении продолжать полеты разведки над Черным морем
Кирби: США планируют и впредь продолжать разведполеты над Черным морем
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не собираются придерживаться ограничений, введенных Россией в воздушном пространстве над Черным морем в связи с СВО. Об этом он сообщил в ходе регулярного онлайн-брифинга для журналистов. Его слова привел ТАСС.
Так Кирби прокомментировал перехват российским истребителем американского беспилотника MQ-9 над Черным морем.
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«Они могут объявлять все, что хотят, они могут говорить все, что хотят. Мы собираемся продолжать летать и действовать в соответствии с международным правом», — сказал Кирби.
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Авиация США, по его утверждению, летает в международном пространстве на законных основаниях.
«Мы продолжаем и будем продолжать эти разведывательные и наблюдательные полеты в поддержку своих интересов национальной безопасности в регионе Черного моря, ради нашей поддержки Украины и ее способности защищаться», — подытожил представитель Белого дома.
Ранее командование США опубликовало кадры сближения американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper и двух российских истребителей Су-27 над Черным морем. По данным военных, камера находилась на нижней стороне беспилотника и сняла два разных подлета российских истребителей.
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